Drame de Buchs (AG)A-t-il tué ses enfants pour punir son épouse?

Les enfants avaient 3, 11 et 13 ans.

L’incompréhension et la consternation règnent à Buchs (AG) après le terrible drame survenu en début de semaine. Lundi, un père de famille de 37 ans a tué ses trois enfants de 3, 11 et 13 ans avant de se suicider. Trois des quatre personnes décédées ont été empoisonnées. Une victime a été étouffée, a communiqué jeudi le Ministère public argovien. C’est l’épouse du trentenaire, mère du plus jeune enfant, qui a fait l’affreuse découverte en rentrant du travail. Tous les corps étaient réunis dans une même pièce, écrit ce vendredi «Blick». Pour l’heure, les enquêteurs pensent qu’le père de famille n’a pas agi sous le coup de l’émotion. Ils soulignent néanmoins que rien ne laissait présager son geste.