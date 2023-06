Circulation: A-t-on le droit de remonter les files à moto dans un embouteillage?

Question d’un lecteur de «20 minutes»

Je suis agacé par les motocyclistes qui remontent les files dans les embouteillages ou jusqu’au feu rouge. Est-ce autorisé, y a-t-il une différence entre la remontée des files sur autoroute et en ville - et puis-je leur bloquer la route avec ma voiture?

Réponse des experts en mobilité de Viva*

Non, la circulation interfile n'est pas autorisée - mais vous ne pouvez en aucun cas bloquer la route aux motards. En principe, les véhicules à moteur - donc aussi les motos - doivent rester à leur place dans les embouteillages. Remonter la file par la droite n’est possible qu’avec un deux-roues de catégorie A1 (vélos, vélos électriques, etc.). Néanmoins, le dépassement des motards est souvent toléré, dans la mesure où ils roulent prudemment et lentement. Cela dépend non seulement du style de conduite, mais aussi de la situation: un motard qui avance jusqu’au feu rouge ou se faufile dans un embouteillage à 80 km/h risque davantage d’être sanctionné que celui qui roule au pas dans un embouteillage par 30 degrés pour éviter la surchauffe sous sa combinaison en cuir. Mais pour répondre à votre question: non, ce n'est pas autorisé.

On a tendance à sous-estimer le fait que cela peut coûter beaucoup d'argent et le permis de conduire. Experts en mobilité de Viva

Il n'y a pas de différence entre la circulation interfile en agglomération et hors agglomération. Les infractions coûtent normalement 60 francs. Mais on a souvent tendance à oublier le fait que cela peut coûter bien plus cher, voire le permis de conduire: celui qui emprunte la bande d'arrêt d'urgence ou qui sort de sa voie en slalomant est passible, selon les cas, d'une amende pour utilisation de la bande d'arrêt d'urgence ou dépassement par la droite et, en fonction de sa vitesse et de son style de conduite, d'une amende pour mise en danger d’autrui.

Il est totalement inacceptable pour un automobiliste de barrer la route aux motards. Experts en mobilité de Viva

Il est totalement inacceptable pour un automobiliste de barrer la route aux motards: le comportement fautif des autres n'autorise en rien le sien. C'est interdit, dangereux et, à juste titre, sévèrement puni. Dans la pratique, il convient de collaborer avec les autres usagers de la route de sorte à ce que tout le monde arrive à destination dans les meilleurs délais. Après tout, celui qui se met légèrement de côté avec sa voiture - ce qui devrait être le cas dans les embouteillages pour créer une voie de secours généralement ignorée – n'arrive pas plus tard pour autant. À l'inverse, les motocyclistes qui remontent illégalement les files devraient être conscients de l'illégalité de leur geste, ne pas profiter de chaque ralentissement pour avancer et adopter une conduite prudente en toutes circonstances.

