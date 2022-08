Diplomatie: A Taïwan, Nancy Pelosi dit être venue «en paix» dans la région

Diplomatie : À Taïwan, Nancy Pelosi dit être venue «en paix» dans la région

Et le gouvernement chinois a convoqué mardi soir l’ambassadeur américain à Pékin, Nicholas Burns. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, lui a exprimé les «protestations fermes» de son pays, ajoutant que «l’initiative (de Nancy Pelosi de se rendre à Taïwan) est extrêmement choquante et les conséquences seront très graves», a rapporté l’agence Chine Nouvelle.

De nombreuses incursions aériennes

Washington accusé de «jouer avec le feu»

Les États-Unis pratiquent également «l’ambiguïté stratégique» : ils s’abstiennent de dire s’ils défendraient ou non militairement Taïwan en cas d’invasion. La Russie, alliée majeure de la Chine, a accusé mardi les Américains de «déstabiliser le monde» et décrit la visite de Nancy Pelosi comme une «pure provocation». «La partie chinoise a le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale concernant le problème de Taïwan», a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

Autre alliée de Pékin, la Corée du Nord lui a exprimé son «soutien total». «L’ingérence impudente des États-Unis dans les affaires intérieures des autres pays et ses provocations politiques et militaires délibérées sont assurément la cause première de la dégradation de la paix et de la sécurité dans la région», a déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité par l’agence officielle KCNA.