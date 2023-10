À Taïwan, une photo de mariage devant des ordures

En guise de photo de mariage, un couple taïwanais, vêtu d’un smoking et d’une robe blanche, s’embrasse devant une montagne d’ordures, la mariée, soucieuse de l’environnement, espérant ainsi décourager ses invités de produire des déchets inutiles. Pour leur «mariage écologique» prévu en janvier prochain, Iris Hsueh, militante de Greenpeace, et son fiancé ont par ailleurs demandé à leurs invités de venir avec leurs propres récipients pour emporter les restes alimentaires.

Décidant que montrer – et non pas dire – était une méthode de communication plus efficace, le couple basé à Taipei a fait trois heures de route pour une séance photo dans la commune de Puli (centre), où la quantité de déchets apportés à la décharge locale n’a cessé d’augmenter au fil des ans. «Si un invité n’est pas disposé à apporter un récipient, je lui montre la photo et lui demande de reconsidérer sa décision», explique à l’AFP la jeune femme de 33 ans, ajoutant que les photos avaient fini par attirer l’attention des médias locaux.