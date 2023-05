Football: À Thoune, le LS perd deux précieux points et son buteur

Ce quatrième duel entre deux équipes qui faisaient partie des grands favoris à l’aube de cette saison a été le plus indécis et spectaculaire, même s’il ne revêtait de l’importance que pour le LS. Des Lausannois qui ont d’abord pensé vivre un vrai cauchemar au cours de vingt premières minutes durant lesquelles ils ont multiplié les occasions et les coups durs.

Une série noire qui a commencé par la sortie prématurée du meilleur buteur de Challenge League, Brighton Labeau (10e). Victime d’un problème musculaire, le Français était remplacé par un Trae Coyle en manque de compétition, car souvent surnuméraire depuis janvier. Deux minutes plus tard, l’Anglais décochait pourtant une superbe frappe détournée en corner par Matic. Sur celui-ci, Grippo obtenait un penalty qu’Aliou Baldé expédiait au-dessus de la barre. Le Sénégalais n’avait heureusement pas le temps de gamberger. Irrésistible sur son côté gauche, Brown déposait le ballon sur le pied droit de Baldé deux minutes plus tard pour l’ouverture du score (15e).

Au bout du bout

Comme on pouvait s’y attendre, la suite était dans un premier temps un peu moins animée et Thoune en profitait pour rétablir la parité sur une superbe frappe lointaine de Dos Santos (63e). Loin de réagir aussi vite et bien qu’après la première égalisation bernoise, le LS reculait et subissait les assauts de plus en plus déterminés de son adversaire. Une suprématie que Thoune ne parvenait toutefois pas à concrétiser.