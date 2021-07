JO 2020 - A Tokyo, Bencic se sent bien, et ça se voit

Une sur deux. Le bilan des Suissesses engagées lundi au deuxième tour du tournoi olympique de simple est conforme à celui que l’on pouvait attendre. Deux duels face à une Japonaise étaient au programme de Viktorija Golubic et de Belinda Bencic. Et seule la Saint-Galloise est parvenue à se qualifier pour les 8es de finale, après avoir pris le meilleur de Misaki Doi (WTA 93) en 1h24 et deux sets (6-2 6-4).

La 12e joueuse mondiale affiche une attitude particulièrement conquérante, à Tokyo. «Ce sont mes premiers Jeux, je suis vraiment excitée d’être là. C’est quelque chose de nouveau et ça fait du bien, par rapport à la routine du circuit WTA, dont on connaît les rouages par coeur. Au village olympique, on sent les sacrifices que chacun fait pour être aux JO. On voit tous les jours des athlètes qui ont gagné ou qui ont perdu, et on se dit qu’on n’est pas les seuls à traverser ce genre de moments.»