Asie-Pacifique: A Tokyo, le Quad met en garde contre l’emploi de la force

Asie-Pacifique : À Tokyo, le Quad met en garde contre l’emploi de la force

États-Unis, Japon, Australie et Inde s’inquiètent de l’influence militaire grandissante qu’exerce la Chine. Les ambitions territoriales de Pékin «ébranlent l’ordre international».

Les dirigeants des États-Unis, du Japon, de l’Australie et de l’Inde ont mis en garde, mardi à Tokyo, contre tout «changement du statu quo par la force», préoccupés par l’activité et l’influence militaire croissante de la Chine en Asie-Pacifique.

Une «provocation»

Des bombardiers chinois et russes ont volé, mardi, ensemble à proximité du Japon, et un avion de reconnaissance russe a survolé la zone située au nord de l’île d’Hokkaido, a annoncé, après le sommet, le ministre japonais de la Défense, Nobuo Kishi, qui y a vu une provocation de Pékin et Moscou contre le Quad.

Manœuvres militaires redoutées

Dans leur déclaration, mardi, Joe Biden et Fumio Kishida, ainsi que le nouveau Premier ministre australien, Anthony Albanese, et l’Indien Narendra Modi, ont fait spécifiquement référence à «la militarisation» de secteurs contestés, à «l’utilisation dangereuse de navires de garde-côtes et de milices maritimes et aux efforts visant à perturber les activités d’exploitation des ressources offshore d’autres pays», autant d’activités que la Chine est accusée de mener dans la région.