JO 2020 - À Tokyo, les athlètes récupéreront eux-mêmes leurs médailles

Cela fait partie de la grande et prestigieuse tradition des Jeux olympiques. Après chaque épreuve, les trois médaillés grimpent tour à tour sur le podium et se voient remettre autour du cou leur breloque par un représentant du Comité international olympique (CIO). Mais il est acté que l’édition 2020 n’aura rien à voir avec les précédentes. Reportée d’un an à cause de la pandémie, celle-ci se disputera à huis clos.