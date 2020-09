L es sportifs du monde entier qui se rendront au Japon pour les JO de Tokyo l’an p rochain devront montrer patte blanche par rapport aux mesures sanitaires. Moins d’un an avant l’événement, exceptionnellement repo rt é à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, le groupe de travail et les organisateurs des J eux se sont retrouvés pour la deuxième fois afin d’évoquer une liste d’exigences possibles. Parmi elles, les participants pourraient être contraints à un test trois jours avant leur arrivée dans l’Empire du Soleil levant , puis un autre à l’arrivée et plusieurs durant leur séjour.