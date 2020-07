Art

À Tokyo, une exposition où le vol des œuvres est permis

L’exposition a été dévalisée de ses œuvres d’art en moins de dix minutes, alors qu’elle était prévue pour durer jusqu’à dix jours.

«Expérimentation»

Le jeune homme assure vouloir conserver le fruit de son larcin pour décorer son appartement. Mais certains avaient des intentions plus vénales: quelques heures après le casse, plusieurs objets de l’exposition étaient déjà en vente sur des sites d’enchères, à des prix atteignant parfois 100’000 yens (plus de 870 francs).

Plaisir de la transgression

La possibilité de voler des objets permet d’attirer un public plus large et procure aux visiteurs un certain plaisir de la transgression, selon Minori Murata, une artiste ayant exposé des portefeuilles avec de l’argent et des cartes de crédit éparpillés.