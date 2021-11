Football - A Tourbillon, le FC Sion n’y arrive toujours pas

Guerrero débloque le score à la demi-heure

Un avantage que le FC Sion aurait pu combler très vite si Stojilkovic, un peu gêné par un Zurichois au moment de tirer, s’était montré un peu plus précis face à Brecher (34e). Enfin un peu plus entreprenants, les Valaisans parvenaient même à égaliser huit minutes plus tard par Cavaré mais cette réussite était annulée en raison d’une faute préalable de Bamert sur Dzemaili. Dans la foulée, c’était même Zurich qui passait tout près de doubler son avantage sur une frappe de Guerrero.

Une défense à quatre après la pause

La décision du coach italien de repasser à son habituelle défense à quatre après la pause et l’obligation de réagir pour ne pas concéder une nouvelle défaite permettaient enfin au public valaisan de voir son équipe jouer plus haut et presser la défense zurichoise. Un nouvel état d’esprit qui a d’ailleurs failli être très vite récompensé lorsqu'une frappe de Wesley, de loin le plus dangereux et entreprenant des siens, était captée in extremis par l’excellent Brecher (51e). Dominateur, le FC Sion se créait ensuite plusieurs situations intéressantes et quelques bonnes occasions de revenir à la hauteur d’un FCZ contraint de défendre son maigre acquis. Mais Karlen (70e) Tosetti (86) et Karlen encore (87e) ne profitaient pas de l’avantage numérique que leur avait offert l’expulsion de Krasniqi dès la 73e minute.