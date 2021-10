Football - À Tourbillon, Sion n’y arrive toujours pas

Ermir Lenjani (à gauche) et Hoyao Kawabe (au second plan) disputent le ballon à Matteo Tosetti.

45 minutes frustrantes

Des intentions louables mais pas d’étincelle pour enflammer Tourbillon, voilà comment l’on pouvait caractériser la première période des Valaisans. Tramezzani relançant les vainqueurs du stade de Genève, Sion allait manquer d’allant pour traduire ses bonnes disponibilités (excepté pour ce qui concerne les deux zones de vérité). Ses joueurs ne devaient d’ailleurs se créer qu’une seule occasion, que Stojilkovic, lancé en profondeur par Baltazar, devait rater. Ou plutôt que Moreira devait trop facilement annihiler en se couchant sur la frappe peu appuyée de l’attaquant (14e). Ajoutez y un tir non cadré d’Itaitinga et c’était tout pour 45 minutes de frustration, donc nettement insuffisant.

Tout l’inverse de visiteurs se jouant par deux fois de l’étrange passivité et des largesses d’une défense valaisanne bien trop laxiste. Voilà qui devait coûter deux buts, assez similaires dans leur conception puisque chaque fois venus de la gauche où Marquinhos ne passa pas le meilleur des après-midi. Sur le premier, le « minuscule » Japonais Kawabe réussit à venir placer sa tête en précédant l’« immense » Cavaré au duel aérien pour exploiter un centre de Schmid. Sur le second, l’inévitable Kaly Sène eut tout loisir de transformer un impeccable service de Pusic. Lequel Pusic avait précédemment sollicité Fickentscher à deux reprises (29e et 37e). C’est dire si Grasshopper, plus tranchant et surtout plus réaliste, méritait alors son double avantage.