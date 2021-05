Justin Theroux - «À travers chaque rôle, j’ai besoin de me surprendre»

Disponible sur Apple TV+, «The Mosquito Coast» était un projet qui tenait à cœur à l’acteur et producteur de 49 ans, car il est l’adaptation d’un livre écrit par son oncle, Paul.

Le best-seller de votre oncle est sorti en 1984. Pourquoi avez-vous choisi de l’adapter près de 40 ans plus tard?

J’ai lu ce livre dans mon enfance et je l’ai adoré, mais il avait déjà été adapté sur grand écran dans les années 1980. J’ai repensé à cette histoire récemment, car je trouve que «The Mosquito Coast» est toujours d’actualité et que j’ai l’âge parfait pour incarner ce père de deux enfants atypiques. L’idée de cette famille hors normes qui refuse de rentrer dans les codes de la société américaine moderne a quelque chose de très actuel.

La série est très différente du livre et du film.

J’ai surtout voulu garder l’esprit de l’ouvrage et j’en ai discuté avec mon oncle pour avoir son accord. À l’époque d’internet, des réseaux sociaux et des ordinateurs qui vous surveillent 24 heures sur 24, j’ai pensé qu’il était capital d’adapter cette fuite pour que chaque spectateur puisse s’y reconnaître.

Comment décrire l’amour de ce couple et le rôle de leurs deux enfants?

Il y a un côté fusionnel entre Allie Fox et son épouse qui dépasse tout ce que j’ai pu connaître dans ma vie. Sont-ils amoureux fous ou surtout complices en raison de leur vie complexe et des dangers? Cela fait partie de l’intrigue de la série. C’est aussi fascinant de voir leurs enfants qui sont partagés entre leur désir d’une vie normale d’adolescents et le rejet de l’Oncle Sam qu’ils ont appris de leurs parents.