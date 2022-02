Invasion russe – A travers le monde, la rue crie son amour à l’Ukraine

Invasion russe : À travers le monde, la rue crie son amour à l’Ukraine

Marches aux flambeaux ou simples défilés de rue: les manifestations de solidarité envers l’Ukraine se multiplient à travers le monde, de l’Argentine à la Géorgie en passant par l’Italie.

Samedi, des habitants de Tokyo ont participé à une manifestation pour dénoncer la guerre en Ukraine. «Nous devons faire monter la pression du monde (contre la Russie). C’est une guerre entre la dictature et la démocratie», déclare un manifestant.

Près de 30’000 personnes se sont rassemblées vendredi soir en Géorgie, ex-république soviétique. La guerre a provoqué un sentiment de déjà-vu dans ce pays, victime lui aussi d’une invasion russe dévastatrice en 2008. Les manifestants ont défilé sur l’artère principale de la capitale Tbilissi, agitant des drapeaux ukrainiens et géorgiens et entonnant les hymnes des deux pays.

«Nous avons de la compassion pour les Ukrainiens, peut-être plus que d’autres pays, parce que nous avons connu l’agression barbare de la Russie sur notre sol», confie Niko Tvauri, un chauffeur de taxi de 32 ans. «Ukrainiens, Géorgiens, le monde entier doit résister à Poutine qui veut rétablir l’Union soviétique», estime de son côté Meri Tordia, une enseignante de français de 55 ans. «L’Ukraine saigne et le monde regarde et parle de sanctions qui ne peuvent pas arrêter Poutine», ajoute-t-elle en pleurant.