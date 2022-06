Libye: A Tripoli, des groupes armés s’affrontent au milieu des civils

Libye : À Tripoli, des groupes armés s’affrontent au milieu des civils

«Les tirs se faisaient au hasard sur des secteurs résidentiels où se trouvent beaucoup d’immeubles» a expliqué un témoin des combats entre deux milices.

Les habitants de la capitale libyenne Tripoli étaient sous le choc samedi après des affrontements nocturnes entre groupes armés au milieu des civils, signe du chaos inextricable qui continue de régner en Libye. Les combats, d’une grande intensité, ont opposé deux influentes milices de l’ouest libyen, faisant un mort parmi les combattants et d’importants dégâts matériels, selon une source du Ministère de l’intérieur à l’AFP.

Des échanges de tirs nourris, notamment à la mitrailleuse lourde, et des déflagrations ont retenti près du quartier de Souk el-Tlath, qui abrite l’un des plus grands jardins publics de la capitale.

«J’ai vu depuis mon balcon une longue succession de tirs à l’arme lourde», a raconté à l’AFP Rida Said, un riverain de 67 ans. «Les tirs se faisaient au hasard sur des secteurs résidentiels où se trouvent beaucoup d’immeubles», a poursuivi ce Tripolitain qui «n’a pas vu une telle violence dans son quartier depuis la révolte contre (Mouammar) Kadhafi», l’ancien dirigeant tué lors de la révolte populaire de 2011.

«Inadmissible»

Des images diffusées par la presse locale montrent des civils en panique, en train de fuir les jardins, dont des enfants en bas âge et des mères de famille qui couraient avec leurs poussettes. Un petit groupe s’est réfugié dans un café et on entend des hurlements de femmes sur des vidéos diffusées par les médias.