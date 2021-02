Tunisie : A Tunis, près de 2’000 manifestants contre la politique sécuritaire répressive

Slogans hostiles

«Non à l’impunité», «À bas le régime policier», pouvait-on lire sur des affiches brandies par des manifestants qui réclament la libération de tous les jeunes arrêtés lors des récents mouvements sociaux. Selon la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme, mi-janvier, ce sont plus de 1’500 jeunes qui ont été arrêtés. Un protestataire a par ailleurs été tué lors de heurts entre des jeunes et des policiers.

«Un projet de nouvelle dictature»

Les manifestants de la capitale ont par ailleurs rendu hommage à Chokri Belaïd, un opposant de gauche et critique virulent du parti Ennahdha, assassiné le 6 février 2013. Sa mort avait enfoncé la Tunisie dans une profonde crise politique, obligeant Ennahdha à quitter le gouvernement. Des députés et des hommes politiques de gauche ont également participé à la manifestation.

Vendredi, des dizaines d’organisations ont dénoncé des dérives policières et appelé à sanctionner les débordements de syndicats de policiers qui ont menacé des manifestants antisystème. Ces mouvements sociaux ont lieu dans un contexte politique très tendu et de bras de fer entre le président Kaïs Saïed et le chef du gouvernement Hichem Mechichi et Ennahdha, après un remaniement ministériel.