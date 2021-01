Etats-Unis : À un an, Kasen a survécu au Covid-19 et à une greffe

Un petit garçon atteint d’une maladie rare a vaincu le coronavirus avant de subir avec succès une transplantation de foie, début janvier.

Kasen Donerlson revient de loin. Ce petit garçon originaire de Syracuse (New York) s’apprête à fêter son premier anniversaire alors que la vie ne lui a fait aucun cadeau jusqu’ici. «Il n’arrête pas d’épater les médecins. Il est une bénédiction et un miracle», s’émerveille Mitayah, sa maman. L’enfant avait à peine deux mois quand il a développé une atrésie biliaire, maladie rare du foie. Pour que Kasen ait plus de chances de survivre, une transplantation de foie s’imposait, écrit Fox 19 .

Après plusieurs mois d’allers et retours à l’hôpital en attendant qu’un donneur compatible soit trouvé, le petit garçon est tombé malade. Au mois de novembre, il a été testé positif au Covid-19 et son état de santé s’est terriblement dégradé: «Je pensais qu’il n’allait pas s’en sortir. J’ai cru qu’il n’allait pas être capable de vaincre la maladie», témoigne sa maman. Pourtant, après quatre jours d’hospitalisation, le bébé a repris du poil de la bête. Et deux semaines plus tard, un autre miracle est arrivé: un donneur compatible a été trouvé.