OPEL ROCKS-E - À une vitesse maximale de 45 km/h en milieu urbain

Les villes croulent sous les SUV. Toujours plus de mastodontes pseudo 4x4 encombrent les routes. Opel a donc décidé de tirer le frein à main et tente un nouveau départ en matière de circulation urbaine en lançant son tout premier véhicule SUM. La «Smart Urban Mobility» («mobilité urbaine intelligente») fait référence à une microcitadine à côté de laquelle même la Smart Fortwo fait figure de géant. Avec une longueur de tout juste 2,41 mètres, l’Opel Rocks-e est censée, d’ici à la fin de l’année, combler le fossé entre cyclomoteurs et petites citadines – avec une motorisation électrique, il va sans dire.

Les dimensions, la transmission, le design: la ressemblance avec l’Ami de Citroën est loin d’être une coïncidence. Après tout, Opel appartient également au groupe Stellantis, ce qui permet à la marque de bénéficier de sa technologie. Pour la Rocks, fabriquée en grande partie en plastique et assemblée à moindres frais au Maroc, le constructeur de Rüsselsheim n’a pas hésité à doter le logo de la signature Vizor, alors que l’avant en plastique n’a pour ainsi dire rien à voir avec l’identité visuelle qui est le signe distinctif de la Corsa et compagnie. Et même dans l’habitacle entièrement lessivable au charme comparable à celui d’un bus de ville, seuls les touches de couleur jaune et l’éclair au centre du volant dénué d’airbag font référence à la marque allemande.

Avec la Rocks-e, Opel lance une légère variante de la Citroën Ami. Opel L’intérieur et l’extérieur de la microcitadine sont en plastique, offrant un confort limité. Opel Il est possible de recharger la batterie sur une prise domestique classique ou à une borne de recharge. 3,5 heures suffisent pour «faire le plein». Opel

Côté motorisation, la Rocks-e, à l’instar de la Citroën Ami, se limite au strict nécessaire. Vu que la catégorie de véhicule ne permet pas d’en faire plus et que son poids, inférieur à 500 kg, ne l’exige pas, le moteur électrique ne développe que huit chevaux pour atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. À ce rythme, une batterie d’à peine 5,5 kWh suffit pour parcourir une distance de 75 kilomètres et il ne faut que 3,5 heures pour faire le plein, même sur une prise domestique standard. Cela est amplement suffisant pour effectuer des déplacements en milieu urbain entre le domicile, le lieu de travail et le centre commercial. Reste à savoir si et à partir de quand la Rocks-e sera disponible en Suisse, sachant que la Citroën Ami n’est, elle non plus, pas encore officiellement commercialisée dans le pays.