Vaud - À une voix près, les ados restent privés du droit de vote

Par 71 voix contre 70 oui et 3 abstentions, le Grand Conseil a rejeté mardi la motion en faveur du droit de vote à 16 ans, déposée en 2018 par l’ex-députée Léonore Porchet. À une voix près, la majorité des députés ont décidé que les adolescents devaient attendre leur majorité civique de 18 ans pour pouvoir aller glisser leur bulletin dans l’urne.

Le débat sur ce sujet a mis en lumière un clivage gauche (favorable à la motion) – droite. Si cette motion avait été acceptée par les élus, elle aurait encore dû être soumise au vote des électrices et des électeurs vaudois car ce droit de vote modifié impliquerait un changement dans la Constitution cantonale.

Glaris fait exception en Suisse

Le parti des Verts a déclaré qu’il espérait que la recomposition probable du Parlement cantonal lors des élections de l’an prochain «permettra aux forces progressistes plus à l’écoute de la jeunesse vaudoise de se renforcer et de corriger le vote». Dans le quotidien «24 heures», des élus de droite et du centre rappellent qu’en 2010, un projet similaire déposé par un UDC n’avait pas obtenu de majorité au moment du vote en raison du manque de soutien des élus de gauche. Des 26 cantons, Glaris demeure le seul à avoir octroyé le droit de vote dès 16 ans; c’était à l’été 2010.