Prévention des accidents - «À vélo, je roule au milieu du giratoire!»

Une nouvelle campagne vise à expliquer aux cyclistes le meilleur et le plus sûr des comportements à adopter: «De nombreux usagers de la route ne savent pas qu’un vélo est autorisé à rouler au milieu de la voie dans un rond-point. Là, il est clairement visible pour tous les véhicules et il est peu probable qu’il soit négligé, poussé ou renversé». Si les vélos circulent au milieu des ronds-points, les collisions et les risques d’accidents pourraient être réduits. «Cependant, de nombreux cyclistes ne savent pas qu’ils sont autorisés à rouler au milieu du rond-point et roulent directement sur le bord droit, où leur silhouette est moins visible», explique Natascha Obermayr, porte-parole de la Suva.