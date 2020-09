Culture : À Venise, les festivals se serrent les coudes face au Covid

La 77ème édition de la Mostra de Venise s’ouvre mercredi soir. La solidarité entre festivals est de mise.

Confrontés à des annulations en cascade pour cause de Covid, les directeurs des plus grands festivals de cinéma européens ont affiché leur solidarité mercredi à Venise, où doit s’ouvrir dans la soirée la 77ème édition de la Mostra.

Et en soirée, un «texte commun» doit être présenté, lors de la cérémonie d’ouverture de la Mostra, pour réaffirmer «la valeur fondamentale du cinéma et l’importance des festivals dans le soutien et la promotion du cinéma du monde entier, et du cinéma européen en particulier».