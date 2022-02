Italie – A Venise, les verriers de Murano s’alarment face à la hausse du gaz

Italie : À Venise, les verriers de Murano s’alarment face à la hausse du gaz

L’explosion des prix du gaz affecte toute l’économie italienne, jusqu’aux célèbres verriers de l’île de Murano, à Venise: leurs factures affichent des hausses allant jusqu’à 600 pour cent.

«Jusqu’en septembre, on payait 20 centimes par mètre cube. Sur la facture de décembre, le prix était de 1,27 euro, soit plus de 600% de hausse», explique ce chef d’entreprise, qui emploie six personnes en plein coeur de Murano, la petite île de la lagune de Venise où sont concentrés les ateliers qui ont fait la célébrité de cet artisanat d’art.