Italie : À Venise, on se fait vacciner… en vaporetto

En ce lundi de Pâques, l’un des bus flottants de la Cité des Doges a été transformé en centre de vaccination pour les aînés habitant sur deux îles de la lagune.

Le vaporetto, bus fluvial typique de la Cité des Doges, est habituellement utilisé par les Vénitiens et les touristes pour se déplacer le long des canaux et dans la lagune.

Les plus de 80 ans domiciliés sur les îles de Sant’Erasmo et Le Vignole, qui n’ont pas de centre de vaccination, ont pu recevoir leur dose lundi sur un vaporetto transformé en clinique flottante.

À Venise, à l’intérieur d’un vaporetto transformé en centre de vaccination flottant, une petite table et une chaise ont été installées dans un coin, pour respecter l’intimité des aînés venus recevoir leur dose.

En ces temps de pandémie, on ne peut guère faire plus vénitien: pour toute cette journée du lundi de Pâques, les habitants les plus âgés de deux îles de la lagune se font vacciner sur un vaporetto.