Italie : À Venise, une «acqua alta» record inonde la place Saint-Marc

Dans la nuit de samedi à dimanche, Venise a connu une marée haute record en plein été. Ce phénomène, appelé la «acqua alta», a inondé la place Saint-Marc et 5% de la ville.

Niveau d'eau record à Venise: dans la nuit de samedi à dimanche, la ville lagunaire a connu une marée de 1 mètre, comme le rapportent différents médias italiens. Samedi soir, le centre des marées de la municipalité de Venise a en effet enregistré 98 centimètres à Punta della Salute du côté du Grand Canal, 99 centimètres à Punta Salute du côté du Canal de la Giudecca et un niveau de 100 centimètres sur le Lido. Ainsi, sur la place Saint-Marc – l'un des points les plus bas de la ville –, à dix heures du soir, il y avait environ 20 centimètres d'eau et 5% de la ville a été inondée.

Au cours des dix dernières années, l'eau était montée aussi haut en plein été qu’à quatre reprises: le 30 août de l'année dernière (102 centimètres), en juillet 2014 et deux fois en juin, en 2020 et en 2016 (avec un record de 117 centimètres).

Le directeur d’un café situé sur la place Saint-Marc a déclaré à «Il Fatto Quotidiano»: «La météo est maintenant un peu folle et donc peu fiable. Nous sommes dans l’aile la plus délicate de la place, facilement exposée aux hautes eaux.» Ces derniers jours, il a ainsi dû monter des cloisons pour protéger son établissement et fermer plus tôt avant que le maximum d’eau ne soit atteint. «Nous sommes devenus un parc aquatique, avec des touristes attirés par les flaques d'eau sous le clocher et par les jets d'eau. Ils y jouent et sautent comme s'ils étaient aux manèges.»

Le Mose ne s’active pas

Le système Mose – un système permettant d’isoler la la lagune de Venise de la mer Adriatique lors de marées hautes – n’a pas été mis en route car il n’est actuellement activé qu’au-dessus des valeurs prévues de 130 centimètres et, une fois pleinement opérationnel, à 110 centimètres.

Un test avait été effectué avec succès jeudi à l'entrée de la crique de Chioggia, avec un levage manuel du système, démontrant sa fiabilité et sa capacité à fonctionner même dans des situations extrêmes, selon un des responsables. Lequel d’ajouter: «Une réponse aux nombreux sceptiques. Maintenant, nous travaillons pour trouver une solution qui permettra la reprise des travaux et l'achèvement du projet.»

Dettes accumulées

Il faut dire que le Mose, une des œuvres les plus controversées et les plus longues d’Italie, continue de faire débat. Ce système, qui a coûté jusqu'à présent 6 milliards d’euros, tous travaux compris, a en effet accumulé des dettes d'environ 280 millions, peut-on lire dans «Il Giornale». Les travailleurs ont été mis en congé et, jeudi dernier, la salle de contrôle était interdite d'accès en raison du conflit en cours. La crise financière a en effet bloqué les paiements et les travaux, ce qui a entraîné une demande de concordat préventif auprès du tribunal de Venise.

«La situation est dramatique», a déclaré l’administrateur en chef de la basilique Saint-Marc, Carlo Alberto Tesserin, «et maintenant les hautes eaux arrivent même en été. [Le projet] est bloqué: c'est une situation kafkaïenne.»

1,87 m en novembre 2019

Et si la barrière de Chioggia a pu être remontée à la main avec succès jeudi, le mode manuel ne semble guère réalisable en automne et en hiver lorsque la crue des eaux est importante. Pour rappel, une marée haute d'une ampleur inédite avait envahi, en novembre 2019, les ruelles de Venise et la place Saint-Marc; les vents fouettaient les vagues sur la célèbre place, transformée en lac, et les eaux s'engouffraient dans la basilique. Cette «acqua alta» exceptionnelle de 1,87 m – le plus haut niveau depuis 53 ans – avait déclenché les sirènes dans la Cité des Doges. Il s’agissait alors de la deuxième plus haute marée enregistrée à Venise depuis le début des relevés en 1923, derrière celle de 1,94 m observée le 4 novembre 1966.