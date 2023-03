A Verbier, gagner sur l'Xtreme n’est pas le dompter 

Lors de la reconnaissance du Bec des Rosses, jeudi, chacun tente de trouver la ligne idéale. Jérémy Bernard

C’est la plus imposante face de la saison. L’Xtreme de Verbier et sa pente vertigineuse vont clôturer la saison du Freeride World Tour ce samedi, dès 9h30, si la météo le permet. Quatre Suisses, tous à ski, se sont qualifiés pour l’événement. Trois d’entre eux l’ont gagné, un autre va la découvrir en compétition. Mais tous racontent leur respect du mythe.

Elisabeth Gerritzen, vainqueure de l’Xtreme en 2019 et 2021

«Le crash de ma vie a changé mon approche»

Dom Daher

«Ma saison est OK, j’ai commencé assez tranquille et suis montée en puissance. J’ai terminé 4e, puis 3e et 2e. Je suis arrivée en pleine confiance à Fieberbrunn (Autriche) et là j’ai été victime du crash de ma vie. Je dois avouer que ça change ma perspective. J’adore les faces raides comme Fieberbrunn ou Verbier, mais là j’ai pris un coup sur ma confiance. Et je ne veux pas effrayer mes proches une deuxième fois en si peu de temps. Le Bec des Rosses, c’est toujours une étape particulière. Je ressens toute l’effervescence, il y a tout mes proches à l’arrivée et je peux dormir dans mon lit la veille. Mais peut-être que cette année je l’aborderai de manière plus calme…»

Maxime Chabloz, vainqueur en 2022

«Tout freerider a plus de respect que de volonté de gagner sur le Bec des Rosses»

Dom Daher

«Je me sens un peu stressé quand même. Vu que la météo est instable, on n’est pas sûrs de faire la compétition samedi donc on est un peu en attente. J’ai gagné ici, c’est vrai, mais ça reste une face engagée et raide qui n’est pas forcément ma tasse de thé. Tout freerider a plus de respect que de volonté de gagner sur le Bec des Rosses. On ride ensemble et avec beaucoup de solidarité ici à Verbier. On est tous dans le même bateau. Personnellement, j’ai encore la possibilité d’être champion du monde, c’était une super saison, avec deux podiums. Rien à voir avec la saison passé mais je savais que ça allait être difficile de rééditer cet exploit. Il me manque encore la victoire cette année, je l’ai ratée de justesse deux fois. Mais peut-être qu’une victoire à Verbier m’offrira le titre mondial!»

Sybille Blanjean, vainqueure de l’Xtreme en 2022

«Le Bec des Rosses reste terrifiant, même quand on y a gagné»

Dom Daher

«Cette wild card (ndlr: invitation des organisateurs) grâce à mes performances sur le Freeride World Qualifier est une magnifique nouvelle. Cela me permet de terminer la saison en beauté. Il y a eu des hauts et des bas cette saison, je suis contente d’avoir pu remonter la pente en cette fin de saison. Normalement, j’aurai une place sur le circuit du World Tour l’hiver prochain. J’avais peut-être un peu de pression cette saison, il fallait montrer que je n’avais pas gagné l’Xtreme sur un coup de chance. Mais j’ai aussi abordé la saison avec de la confiance. J’ai fait un podium, donc tout n’est pas à jeter cet hiver. Mais je sens aussi que le niveau a augmenté. Le Bec des Rosses reste terrifiant, même quand on y a gagné. Heureusement, cette année, les conditions devraient être meilleures.»

Simon Perraudin, première participation à l’Xtreme

«Mon objectif est d’arriver en un morceau en bas»

Dom Daher