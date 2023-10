A Vevey, un homme agresse des policiers venus le secourir

Inquiets de voir Christian* prostré, avec une seule chaussure et des traces de blessure dans la rue, à Vevey, des agents se sont approchés de lui pour s’enquérir de son état de santé. Contre toute attente, le Suisse de 36 ans s’est montré agressif envers les policiers. Quand ceux-ci ont voulu procéder à un contrôle d’identité, l’homme s’est montré virulent par le verbe et l’action. Les faits ont eu lieu en juillet dernier.

Insultant et violent

Pour l’acheminer au poste, les agents ont été obligés de l’entraver. Durant le transfert, il a craché son venin. «Fils de pute, connards», a-t-il insulté. Christian, dont l’ordonnance pénale ne précise pas s’il n’avait bu que de l’eau, a tenté de mordre et de donner un coup de boule et un coup de pied à un agent. Il s’est également cogné la tête contre la vitre du véhicule de police.

Pour extraire le trentenaire agité du véhicule en toute sécurité, la police a dû demander des renforts. Cela n’a pas empêché le quérulent et virulent prévenu de poursuivre son attitude de défiance. C’est ainsi qu’il a notamment cassé les lunettes d’un agent.

Peine avec sursis

Reconnu coupable de dommages à la propriété, d’injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, Christian ne s’en tire pas à mauvais compte. Ce pâtissier de formation a été condamné à 130 jours-amende à 30 francs sous déduction d’un jour de détention. Il a bénéficié d’un sursis de deux ans. Entre l’amende de 300 francs et les frais de procédure, l’affaire lui aura tout de même coûté au total 700 francs.

*Prénom d’emprunt