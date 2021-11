Huit femmes accusent PPDA de violences sexuelles

France : À visages découverts, elles accusent PPDA de violences sexuelles

Huit femmes racontent au quotidien «Libération» qu'elles ont été victimes de viols, d'agressions ou de harcèlement sexuel de la part de l'ex-présentateur du JT de TF1.

«Ces femmes (ndlr: dont sept ont témoigné à visage découvert) racontent des histoires survenues avec PPDA, dont les faits pourraient relever des qualifications juridiques de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement». Stéphanie Khayat, une journaliste âgée de 51 ans, affirme ainsi avoir été violée deux fois dans le bureau du journaliste en 1994 et 1997. «Je ne l’entends pas s’approcher. Il me retourne brusquement face à lui, m’oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche», raconte-t-elle.