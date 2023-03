À vos vélos, prêts, feu, partez!

Après être resté à la cave durant tout l’hiver, il est temps de remettre en état son vélo pour le printemps. Rien de plus simple et de plus rapide, grâce à ces cinq astuces.

1. Le nettoyage

Avant toute chose, il convient de procéder à un bon nettoyage de son vélo. www.pd-f.de / Luka Gorjup / Lux Fotowerk

Même si vous aviez remisé votre vélo durant l’hiver, il convient de le nettoyer à fond avant de vous remettre en selle. C’est d’autant plus nécessaire si vous l’avez utilisé ces derniers mois, car la boue et le sel mettent le vélo à rude épreuve. Pour bien le nettoyer, vous devrez vous munir d’une éponge, d’une brosse à dents et de chiffons. En ce qui concerne le nettoyant, il est possible de recourir à un produit spécial pour vélos ou d’utiliser un nettoyant classique. Dans tous les cas, on optera de préférence pour un produit biodégradable, vu que vous nettoyez sans doute votre vélo à l’extérieur. Après avoir nettoyé le vélo, il faut bien le sécher et à nouveau bien huiler la chaîne et le dérailleur.

2. Faire la révision des fonctions techniques

Il s’agit ensuite de faire la révision de toutes les fonctions techniques. www.pd-f.de / Luka Gorjup / Lux Fotowerk

Avant la première sortie à vélo de l’année, il convient de passer en revue toutes les fonctions techniques et de s’assurer de leur bon fonctionnement. Les freins méritent une attention particulière. Ils doivent fonctionner de la même manière à l’avant comme à l’arrière et il doit être facile d’actionner les poignées de frein. Si ce n’est pas le cas, il est conseillé, surtout avec des freins à disque, de se rendre chez un spécialiste. Il faut également contrôler l’éclairage, notamment les câbles et connecteurs de l’ensemble du système d’éclairage. Si un éclairage ne fonctionne pas, il faut éventuellement remplacer l’ampoule ou nettoyer les contacts rouillés et remplacer les câbles cassés. Sans oublier de recharger la batterie des lampes fonctionnant sur batterie avant la première sortie.

3. La vérification de la pression des pneus

Il faut également examiner de près l’état des pneus. www.pd-f.de / Luka Gorjup

Les pneus doivent également être examinés à la loupe. Ils ne doivent être ni usés, ni fissurés. Il en va de même pour les flancs. Des pneus usés augmentent le risque de glisser sur le gravillon qui se trouve encore souvent sur la chaussée au printemps. Enfin, il faut contrôler la pression des pneus, qui se sont probablement dégonflés, surtout si le vélo est resté longtemps à l'arrêt. Il faut donc contrôler la pression des pneus et les regonfler pour une conduite plus aisée et agréable.

4. Être vu et entendu

Les réflecteurs assurent plus de sécurité lorsqu’il fait nuit. www.ortlieb.com

Même à l’aube du printemps, il peut encore faire nuit le matin et le soir. Pour vous déplacer en toute sécurité dans le trafic routier, il faut absolument se rendre visible et audible. La plupart des vélos sont déjà équipés de bandes blanches réfléchissantes sur les pneus et les rayons, ce qui augmente la visibilité au quotidien. Si votre vélo n’en est pas équipé, il convient d’installer des réflecteurs de rayons, également appelés yeux de chat. Il est par ailleurs important d’être entendu. Une sonnette est de rigueur. Celle-ci doit être bien audible.

5. Le test de l’assise

Une selle bien réglée n’est pas qu’une question de confort, mais également de sécurité. www.pd-f.de / Arne Bischoff