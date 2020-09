Quel est le point commun entre Lars Eller et Damien Riat? Ils vont bientôt tous les deux évoluer avec les Capitals de Washington une fois que la NHL aura repris ses droits, soit en novembre ou plus probablement début janvier. Mais ce n’est pas seulement le même club qui lie les deux attaquants.

Agile s , puissant s et vif s comme l’éclair, les faucons ou les pygargues à tête blanche ont des qualités recherchées chez un joueur de hockey au plus haut niveau. Sur la glace, ils se comportent souvent comme des oiseaux de proie et sont loin de battre de l’aile.