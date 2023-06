Etats-Unis : A Washington, visa et drogues au menu de l’autre procès du prince Harry

«Inéligible à l’entrée» aux USA

Le fils cadet du roi Charles III «a admis publiquement (…) un certain nombre de délits de drogues aux États-Unis et à l’étranger. La loi américaine rend normalement de telles personnes inéligibles à l’entrée» dans le pays, selon le recours de cette fondation très influente dans les cercles légaux conservateurs. Elle s’appuie notamment sur les mémoires du prince Harry , parus en janvier, dans lesquels il a admis avoir consommé du cannabis, des psychotropes et de la cocaïne, au Royaume-Uni, au Lesotho et sur le sol américain.

«J’en ai pris pour m’amuser pendant plusieurs années»

Or, la «Heritage Foundation» relève que d’autres personnalités, dont le footballeur Maradona ou la chanteuse Amy Winehouse, se sont vu refuser l’entrée sur le sol américain à cause de leur consommation de drogues. Elle veut notamment avoir accès au questionnaire à remplir pour entrer aux États-Unis, où chaque candidat doit dire s’il a déjà consommé des drogues. Tout en reconnaissant que ces documents «peuvent présenter un certain intérêt pour le public», le gouvernement fédéral rétorque qu’il «ne dispose pas à l’heure actuelle des éléments suffisants pour juger si d’autres intérêts ne sont pas plus importants», et assure qu’il n’y a pas d’urgence à rendre le dossier public.