Royaume-Uni: à Windsor, les touristes chérissent Lady Di

Royaume-Uni : À Windsor, les touristes chérissent toujours Lady Di

Tori McCumiskey a des frissons quand elle repense à la mort de Diana il y a 25 ans. Comme elle, les touristes en visite à Windsor en Angleterre admirent toujours la princesse, «l’icône» royale comme la «femme normale» qu’elle incarnait. Un quart de siècle après la disparition de Lady Di, tasses et boîtes à thé, dés à coudre, cloches, cartes postales, cuillères en argent et même tartan écossais à l’effigie de la première épouse du prince Charles sont partout dans les boutiques de souvenirs de la ville, étape incontournable des fans de la monarchie britannique.

Dans les rues pavées près du château où vit la reine Elizabeth II depuis la pandémie, tout le monde se souvient de ce 31 août 1997, quand la princesse de Galles meurt à 36 ans dans un accident de voiture à Paris. «J’étais dans un centre commercial en Australie et ils ont annoncé sa mort au haut-parleur. Je ne pouvais pas y croire. Ça me donne des frissons rien que d’y repenser», se rappelle Tori McCumiskey.

«On ne peut pas oublier»

«Elle était belle, elle a travaillé pour tant d’œuvres caritatives, et elle était terre à terre», abonde Muthucumara Samy Kesavan, gérant du magasin de souvenirs «House of Gifts». Dans sa boutique au pied du château, il propose encore de nombreux objets à l’effigie de la princesse, du magnet aux répliques du carton d’invitation du mariage en 1981 de Charles et Diana. Les ventes «sont stables», explique-t-il. «Les gens me demandent spécifiquement pour Diana, elle est encore très populaire.»