Extrême droite

À Winterthour, néonazis et Antifas se font la guerre

Dans la région de Winterthour, deux groupes extrémistes de droite font campagne contre les Noirs et les Juifs depuis plusieurs mois. Les Antifas menacent désormais de rendre publique l'identité de leurs membres.

de 20min

1 / 6 Masquée de cagoules rouges, la Jeunesse nationaliste suisse pose à Winterthour (ZH). Barrikade.info Sur Instagram, le groupe et les bannières Antifa volées. Les visages sont couverts de têtes de mort SS. Barrikade.info Drapeau d’Antifa (image d’illustration). Keystone

Roland K *, 25 ans, également connu sous le nom de Roli, est un agent d’entretien et vit avec sa mère dans une maison près de Winterthour (ZH). Il aime la boxe, passe du temps dans la nature - et est le leader du groupe extrémiste de droite «Nationalistische Jugend Schweiz» (NJS), comme le rapporte le «SonntagsZeitung». Les membres se réunissent notamment dans un studio d’arts martiaux, à Winterthour, qui était fréquenté il y a quelques années seulement par les jihadistes de la mosquée An’Nur, aujourd’hui fermée.

Pour K., les Juifs sont «ein Saupack» (de la crasse), il est contre l’égalité entre les Noirs et les Blancs et souhaite «un monde sans Juifs ni Noirs». Sur son profil Instagram, il a partagé une photographie montrant une grenade, une cagoule, une croix de fer et une copie du «Mein Kampf» d’Adolf Hitler.

Têtes de mort SS pour préserver l’anonymat

Le groupe NJS, composé d’environ 12 personnes, n’est apparu dans la région de Winterthour que depuis quelques mois. Néanmoins, écrit le journal, il en est arrivé à mener une petite guerre avec les Antifas. Le 1er mai, des partisans cagoulés du NJS ont volé une banderole Antifa dans une propriété occupée par des extrémistes de gauche. Le NJS a ensuite publié une photo des banderoles volées sur Instagram. Pour protéger l’identité des membres, les visages des auteurs sont recouverts de têtes de mort SS. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la division SS Skull était responsable du fonctionnement et de la garde des camps de concentration.



La réponse des Antifas ne s’est pas fait attendre. Sur un mur devant la maison de Roli K., ils ont sprayé le message suivant.: «Dernier avertissement Roli, être nazi signifie s’attirer des ennuis!» Sur leur site internet Barrikade.info, ils ont menacé K., sous le titre «Visite et dernier avertissement pour les néonazis du NJS», de publier son identité, son visage et son adresse si le groupe ne devait pas se dissoudre immédiatement. Des amis, des voisins, des clubs sportifs, des écoles, des employés et des employeurs seraient également informés. «Et nous ferons de même avec les autres membres et sympathisants du NJS», poursuivent les auteurs. K. a répondu en désactivant divers profils sur les réseaux sociaux.

Une «révolution d’extrême droite»