Coronavirus

A Yverdon, la littérature passe par le téléphone

L'opération «Lectures au bout du fil» lancée par la Bibliothèque d'Yverdon-les-Bains (VD) vise à atténuer l'isolement dû au coronavirus.

«Le projet prend gentiment. Nous pourrions et souhaiterions faire beaucoup plus de lectures. Il ne faut pas que les gens se gênent de nous appeler», affirme M. Pittet.

Par téléphone uniquement

L'offre s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement aux personnes âgées. Raison pour laquelle les lectures se font avec un simple téléphone, et non pas sur internet. «Cela doit être accessible au plus grand monde», explique le médiateur culturel.