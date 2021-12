Valais – A Zermatt, on réfléchit à construire un barrage géant

Valais : À Zermatt, on réfléchit à construire un barrage géant

Alpiq et la commune de Zermatt songent à construire un nouveau barrage d’envergure en face du Cervin. En cas de réalisation, celui-ci pourrait réduire un risque de black-out en Suisse.

Construire un barrage au pied du glacier du Gorner, surplombant Zermatt et faisant face au Cervin: l’idée émane de la société Alpiq et de la commune haut-valaisanne. Le projet, à prime abord complètement fou, pourrait franchir une étape décisive, ce lundi, comme le raconte « Le Matin Dimanche ».

Une ultime séance mise sur pied par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) réunira des producteurs d’électricité, des associations environnementales et des politiques. Elle doit déboucher sur une liste de projets hydroélectriques d’importances stratégiques. Ceux-ci doivent permettre de produire 2 térawattheures et éviter à la Suisse un black-out énergétique. L’ouvrage de 85 mètres de haut et de 285 mètres de large fournirait de l’électricité pour 150’000 ménages. Le projet est budgétisé à 250 millions de francs.