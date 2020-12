La Nidwaldienne de 27 ans, qui sera opérée samedi, doit tirer un trait sur une saison qu’elle avait brillamment débutée à Sölden (11e). « Cette nouvelle blessure est vraiment frustrante, il n'est pas facile d'accepter ce qui s'est passé, déclare la skieuse du cadre A, qui a aussi participé aux épreuves de Lech/Zürs. Mais je sais à quoi m'attendre dans les prochains mois et je vais mettre toute mon énergie dans cette rééducation. »

Chez les hommes, et toujours à Zinal , le champion du monde junior de descente Alexis Monney s’est lui blessé lors des épreuves de Coupe d’Europe. Le Fribourgeois de 20 ans a subi une subluxation du coude gauche. « Nous verrons la semaine prochaine s’il est en mesure de courir en fin d’année, a indiqué Swiss-Ski dans un communiqué , informant par ailleurs des plus grosses blessures du Bernois Nils Mani (adducteur) et surtout de l’Appenzellois Maurus Sparr (ligament croisé du genou droit) .