Google: 200 licenciements à Zurich

Il y a un mois, un peu plus de 200 employés protestaient devant les bureaux de Google à Zurich. Menacés par des licenciements, ils n’avaient droit à aucun détail ni nombre et dénonçaient l’incertitude. Elle a pris fin mardi, nous apprend « Le Temps ». Ce sont finalement 200 employés qui sont licenciés à Zurich.

«Le Temps» rappelle que Meta, maison mère de Facebook, a aussi annoncé une énorme vague de licenciements et emploie aussi des personnes à Zurich. Le contingent est toutefois bien plus faible et, si les licenciements devraient aussi concerner la Suisse, le total des personnes qui perdront leur emploi ne sera pas aussi important.