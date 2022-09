Athlétisme: À Zurich, l’athlétisme se savoure en ville

C’est un événement sans pareil dans le monde de l’athlétisme. Que des disciplines, occasionnellement, sortent des stades pour aller parader en ville, à l’instar du saut à la perche à Athletissima, ça arrive. Mais que six épreuves fassent en même temps le mur pour aller s’encanailler dans le centre-ville, c’est chose unique: à Zurich, pour la première journée du Weltklasse, à l’heure de la sortie des bureaux, le public n’aura jamais vécu l’athlétisme d’aussi près.

Là où d’habitude le Cirque Knie étend son chapiteau, au pied de l’opéra sur la Sechseläuteplatz, le début des finales de la saison - étalées sur deux jours, 6 mercredi en ville et 26 jeudi au Letzigrund - a été marqué, au-delà des performances, par la densité de la foule. Lors de la première édition de cette escapade exceptionnelle, l’année passée, la jauge Covid cantonale limitait le nombre de spectateurs à 2500. Rien de tout cela en 2022: portes ouvertes et que la fête soit belle!

Un 5000 mètres royal

À commencer par un 5000 mètres féminin royal, avec le duel de la saison entre la championne du monde Gudaf Tsegay et la championne olympique Sifan Hassan. Sur cette piste construite de toutes pièces, aux virages relevés et non homologuée d’un point de vue chronométrique, c’est finalement la championne du Commonwealth Beatrice Chebet qui s’est imposée, remportant le premier trophée de la soirée. Chez les hommes, Nicholas Kipkorir a empoché la mise, alors que les premières gouttes d’un énorme orage commençaient à arroser le tartan du centre-ville.