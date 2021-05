Suisse : À Zurich, le mètre carré de terrasse coûte sept fois plus cher qu’à Genève

L’institut Comparis a relevé de grandes disparités entre les taxes payées par les cafetiers-restaurateurs pour occuper l’espace public. Sachant que, durant la pandémie, la plupart des grandes villes ont renoncé à ces sommes.

Selon Comparis, la «taxe terrasses» est plus élevée là où les impôts sont plus bas. Sauf à Berne: là, les deux sont élevés, en comparaison nationale.

Du reste, Bâle et Zurich ne se contentent pas de renoncer à la taxe: elles autorisent aussi l’extension des terrasses. À l’inverse, Lucerne et à Coire n’ont réduit que de moitié la somme prélevée. À Lausanne, les exploitants sont exonérés de taxe jusqu’à fin 2021, tandis que ceux de Genève ne le sont, pour l’heure, que jusqu’à fin juin.

La Tchaux, 47 fois moins chère que Zurich

Mais Comparis a également analysé quel est le montant de la taxe lorsque celle-ci est bel et bien prélevée par les communes. Et là, entre la ville la plus chère et la localité la plus avantageuse, c’est un gouffre. À Zurich, le mètre carré coûte 59 francs mensuels pour une terrasse en centre-ville pendant la saison estivale. À titre de comparaison, la ville qui arrive en deuxième position du classement, Winterthour (ZH), ne demande que 18,33 francs par mois pour la même surface.