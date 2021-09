Football - A Zurich, Servette arrache un point mérité

Mine de rien, ce très alléchant Zurich-Servette présentait des allures de match au sommet, n’impliquant pourtant aucun des dominateurs des saisons précédentes (YB ou Bâle). Avec un défi à la hauteur de l’enjeu pour les visiteurs. Celui de ravir la place de leader à leur hôte pour s’installer, même provisoirement, dans un fauteuil de premier de classe que les Genevois n’avaient plus occupé en Super League depuis l’été 2003... Encore fallait-il, condition préalable, battre Zurich, ce que Servette avait toujours réussi à faire lors de leurs quatre dernières confrontations. Une série positive qui a trouvé son épilogue au plus mauvais moment. Après avoir subi le retour renversant du FC Zurich, les Genevois allaient néanmoins trouver les ressources pour sauver un point grâce à un diabolique coup de patte d’Imeri.

Un verdict d’autant plus méritoire que ceux-ci avaient dû enchaîner les tuiles. Au Letzigrund, Servette a non seulement dû composer sans son créateur Stevanovic mais il a aussi très vite perdu Cognat sur blessure. Avant ce nouveau coup du sort, le visiteur avait failli s’inventer un but gag après quelques secondes lorsqu’une tête en retrait du même Cognat avait démarqué deux Zurichois qui devaient se retrouver seuls devant Frick sans pouvoir conclure! Que dire sinon d’une entame de match équilibrée? Qu’elle fut riche en tirs contrés mais pauvre en véritables occasions jusqu’à celle de Schalk, dont la reprise était freinée par Omeragic (42e). Soixante secondes plus tard, le même Schalk obligeait Brecher à se détendre.