Football: Aarau se rapproche de la Super League

Le choc au sommet de l’avant-dernière journée de Challenge League s’est déroulé samedi soir à la wefox Arena. Il a opposé le premier Schaffhouse ou deuxième Aarau. Au coup d’envoi, les deux formations possédaient chacune 62 points et précédaient le troisième Winterthour de trois longueurs.

L’équation était donc simple: en fonction des résultats du soir, les trois formations pouvaient tout perdre ou tout gagner. Un club romand a joué les arbitres, puisque Neuchâtel Xamax s’est déplacé à Winterthour. Les Neuchâtelois ont maintenu le suspense entier jusqu’à la 79e et le 3-1 inscrit par Tushi. Avant cela, les Zurichois avaient ouvert le score dès la 3e minute (penalty de Buess), Surdez avait égalisé (17e), puis Lekaj avaient signé le 2-1 (24e).

Les 8200 places presque toutes occupées

Place au choc… Schaffhouse avait l’avantage du terrain et des tribunes (8057 spectateurs/guichets presque fermés), mais n’a pas pu en profiter. C’est Schneider qui a libéré les Argoviens à la demi-heure de jeu. Puis plus rien. Les Schaffhousois n’ont pas pu compter sur Joaquín Ardaiz. Le meilleur buteur de Challenge League, avec 20 réussites, est resté muet au mauvais moment.

Le FC Schaffhouse a tout perdu. Il voit Aarau prendre trois points d’avance à une journée de terme de la saison, et surtout Winterthour lui passer devant à la différence de buts.

Winterthour peut encore passer

Aarau n’est pourtant pas encore officiellement champion de deuxième division et promu en Super League (la différence de but peut encore jouer). Il recevra Vaduz le 21 mai, pendant que Winterthour se déplacera chez la lanterne rouge Kriens, et Schaffhouse ira à la Pontaise.