Une explosion sur un chantier fait quatre blessés à Aarberg

Il était peu après 8h lundi matin quand une explosion a retenti près de la centrale électrique d’Aarberg (BE). Plusieurs ouvriers se trouvaient là et menaient des travaux de revêtement. Quatre hommes ont été blessés par l’explosion et ont d’abord été secourus par d’autres personnes avant l’arrivée des secours. «Trois hommes ont été transportés à l’hôpital avec trois hélicoptères de la Rega et un quatrième a été transporté à l’hôpital en ambulance», écrit la police cantonale bernoise.