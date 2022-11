États-Unis : Aaron Carter retrouvé mort dans son bain

Le chanteur et frère du membre des Backstreet Boys Nick Carter était âgé de 34 ans. Les causes de son décès ne sont pas connues.

Aaron Carter avait commencé sa carrière de chanteur à l’âge de 9 ans. Il avait alors connu un franc succès avec des titres comme «Crush On You» et «Aaron's Party». L’artiste avait ensuite tenté un come back et était notamment parti en tournée avec le groupe Backstreet Boys dont fait partie son frère aîné, Nick. Il avait également participé à la version américaine de Danse avec les stars.