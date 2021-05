Genève - Abaissement du Rhône: les vannes sont ouvertes

Vidéo: J.Reynes/MediaProfil

« On est en plein dans le coeur de l’action » , déclare ce vendredi, devant le barrage de Verbois, Jérôme Barras, directeur de la production électrique aux Services industriels de Genève (SIG) et directeur de la Société des Forces motrices de Chancy-Pougny (SFMCP). Les SIG conduisent, conjointement avec la SFMCP et la Compagnie National du Rhône pour le côté français, l’abaissement partiel du Rhône.

Cette opération d’envergure a lieu tous les trois ou quatre ans et a pour but d’éliminer les sédiments. Ceux-ci sont charriés par l’Arve, qui rejoint le Rhône à la Jonction, et la moitié d’entre eux, soit 350’000 m3 par année, se dépose dans la retenue du barrage de Verbois. L’abaissement, mené à la demande des autorités cantonales, vise ainsi à réduire les risques d’inondations dans le centre de Genève, notamment dans le quartier de la Jonction, en cas de crue de l’Arve.

Pilotage d’heure en heure

Autrefois consistant en une vidange complète, l’opération a été revue en 2016 pour avoir le moins de conséquence s possible sur l’environnement et les poissons, et consiste en un abaissement du Rhône, piloté en temps réel. Avec ce nouveau mode, « on maîtrise mieux les matières en suspension, indique Jérôme Barras. L’objectif est de réduire les impacts avec les milieux naturels. En Suisse, on peut gérer le débit avec le barrage du Seujet, qu’on peut ouvrir ou baisser. C’est un pilotage serré, qu’on fait d’heure en heure. »

Prévue pour débuter le 17 mai, l’opération a dû être décalée de 24 heures en raison des mauvaises conditions hydrométéorologiques. L’abaissement a commencé mardi à minuit du côté français et mercredi à 10h en Suisse. Il doit durer onze jours consécutifs. « On a un mois de mai pluvieux, et demain (nrdlr: samedi), cela va être compliqué car l’Arve sera à nouveau en crue, souligne le responsable des SIG. On est confiant s , mais s’il y a trop d’eau et de débit demain, on ne pourra pas mener l’opération, et tout sera arrêté » , prévient-il. Ce serait dommageable, souligne -t-il, car cel a a un impact environnemental, notamment sur les alevins : i l faut laisser à la population piscicole le temps de se reconstituer et une ou deux années ne seraient pas suffisantes.

Contrôle du débit

Pour gérer au plus près l’abaissement, des mesures des taux de matière s en suspension sont menées et permettent aux SIG de contrôler le débit en tout temps. Automatisées, ces mesures font aussi l’objet d’un contrôle manuel, comme sur le pont de La Plaine, où Fabio Heer, gestionnaire d’actif et responsable de l’environnement aux SIG, explique que les poissons ne supportent pas un certain seuil de matière s en suspension: « Ils « respirent », si on peut dire , dans l’eau et ces matières sont comme la fumée près d’un feu pour eux, image-t-il. Quand il y a trop de matière s en suspension, ils s’asphyxient, donc ils vont chercher de l’eau claire.

C’est pour ça que nous avons créé des zones refuge, par exemple à l’embouchure de l’Allondon. Certains vont au s si s e laisser dériver vers l’aval. Mais de toute façon avec le taux de matière s en suspension actuel, ils devraient tous survivre, en tout cas ceux que nous suivons, avec des balises sur le dos. » L’objectif est d’avoir un taux de matière s en suspension de 5 grammes par litre en moyenne pendant toute la durée de l’abaissement , avec un maximum de 10 grammes par litre en 6 heures , et de ne jamais dépasser les 15 grammes par litre plus de 30 minutes.

1 / 6 La retenue au barrage de Verbois doit être abaissée de 12 mètres au maximum. Avec la vidange complète jusqu’en 2012, il était abaissé de 20 mètres. leo/20 min Juste en amont du barrage, le lit du fleuve, partiellement vidé, offre un paysage de désolation. leo/20min Au pont de La Plaine, une sonde reliée à la centrale des SIG permet de calculer le taux de matière en suspension. leo/20min

Quelque 5000 poissons pêchés

Près de l’étang de la Touvière, à Avully (GE), des bacs pour les poissons récupérés dans le plan d’eau ont été installés. « Hier, on en a pêché 5000, de 17 espèces différentes, indique Delphine Vacelet, biologiste au bureau GREN. On les répartit ensuite selon leur espèce et leur taille. » Ainsi, un brochet, poisson carnassier qui pourrait s’en prendre à d’autres, est mis dans un bassin spécifique, par exemple.

A l’avenir, ce sauvetage sera moins complexe, ajoute Fabio Heer, désignant l’étang qui fait l’objet de travaux de creusement: « Le fond de cet étang était plus haut que celui du Rhône. On le creuse pour la prochaine fois. Cela évitera de transporter les poissons dans les bacs. En 2016, nous avions des piscines de jardin pour le faire. En 2024, on aura ce bassin. On essaie d’apprendre à chaque fois. »

Barrages français Parallèlement à l’abaissement partiel au barrage de Verbois, celui de Chancy-Pougny est également abaissé. Du côté français, la Compagnie Nationale du Rhône procède à l’abaissement progressif de ses six retenues du Haut-Rhône, situées entre Génissiat et Sault-Brénaz.