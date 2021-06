Arrivée de la DAB + - Abandon de la FM: les radios sont les seules à pouvoir décider

Lundi, la cheffe du Département des télécommunications Simonetta Sommaruga a expliqué que la décision de se passer de la FM reposait sur un accord dans l’industrie de la radio. Le Conseil fédéral ne s’en est pas mêlé. «Dès 2014, l’industrie a rédigé un rapport final dans le but de débrancher la FM au plus tard en 2024. En décembre 2020, une grande majorité des radios privées et la SSR sont parvenues à un accord et ont accepté d’éteindre leurs émissions FM en août 2022 et janvier 2023», a-t-elle rappelé. «Cette décision est basée, entre autres, sur les chiffres d’audience. Une autre raison est que la double couverture par la FM et la DAB + n’est plus financièrement viable pour les radiodiffuseurs», a-t-elle déclaré.