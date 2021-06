Sondage - Abandon de l’accord-cadre: les Sages ont bien fait

Si le peuple avait dû se prononcer, le texte aurait rencontré 51% de non et 35% de oui. Les partisans de l’UDC sont les plus nombreux à dire non et il n’y a pas de disparités entre les classes d’âge. Quant à savoir si le Conseil fédéral a bien fait, 55% disent oui et 34% non. Les sympathisants de l’UDC plébiscitent la décision des Sages.