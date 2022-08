Etats-Unis: Abandon des charges pour deux policiers après la mort d’un Noir

États-Unis : Abandon des charges pour deux policiers après la mort d’un Noir

Getty Images via AFP

Rayshard Brooks, 27 ans, était mort de ses blessures le 12 juin 2020 à Atlanta après que l’agent Garrett Rolfe lui eut tiré dessus à la suite d’une altercation. Garrett Rolfe avait alors été inculpé de «meurtre», et son collègue Devin Brosnan «d’agression et de violation de sa prestation de serment».

La mort de Rayshard Brooks quelques semaines après celle de George Floyd, tué à Minneapolis par un autre policier blanc, avait donné lieu à une explosion de colère et à la démission de la cheffe de la police d’Atlanta.

Le drame avait eu lieu après que les deux policiers eurent été appelés pour déloger Rayshard Brooks, endormi dans sa voiture, de l’allée du drive-in d’un restaurant Wendy’s. Le jeune homme, alcoolisé, s’était toutefois montré coopératif pendant plus d’une demi-heure avant que la situation ne dégénère quand les agents avaient voulu lui passer les menottes: il s’était emparé du Taser d’un des policiers et avait pris la fuite. Il avait alors actionné ce pistolet électrique dans leur direction et Garrett Rolfe lui avait tiré deux balles dans le dos.