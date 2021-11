Alain Berset répond à vos questions : Abandon des mesures: «Notre stratégie n’a pas changé»

Alain Berset s’est prêté au jeu des questions-réponses relatives au coronavirus avec nos lecteurs. Parmi les thèmes abordés: le vaccin, les traitements mais surtout le certificat Covid.

Alain Berset: «Il a toujours été clair que dès que ceux qui voulaient se faire vacciner auraient pu le faire, le but ne serait plus de protéger les non-vaccinés. Les mesures restantes auraient pour seul objectif de protéger le système hospitalier. Que s’est-il passé? Notre stratégie n’a pas changé d’une virgule, c’est la situation qui a changé. Depuis le début de l’été, nous avons le variant Delta qui est presque deux fois plus contagieux et qui provoque davantage d’hospitalisations. C’est un changement majeur. Il faut donc des mesures pour éviter la surcharge des hôpitaux. Ces mesures restent moins dures que celles d’autres pays.»

Alain Berset: «Ce scénario n’est pas impossible. Mais en cas de non, le Conseil fédéral ne pourra pas faire comme si le peuple n’avait pas voté! Il devra respecter la volonté populaire. Après, si un tel certificat devait être proposé, il faudrait une base légale. Et cela prendrait du temps : au minimum 3 mois pour la consultation, puis 3 mois de délai référendaire, sans même compter le passage par le Parlement. Ce qui est certain est que sans certificat, les déplacements hors de nos frontières seront plus compliqués et plus pénibles, car l’usage du certificat à l’international va durer. Et nous n’avons ici aucune compétence. Parallèlement, nous ne pourrons plus reconnaitre les certificats étrangers, ce qui est un vrai problème pour le secteur touristique.