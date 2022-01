Agression sexuelle : Abandon des poursuites contre l’ancien gouverneur de New York

Accusé d’agression sexuelle depuis plusieurs mois par d’anciennes employées, Andrew Cuomo avait démissionné de son poste de gouverneur en août dernier.

Getty Images via AFP

Andrew Cuomo, le 6 juillet 2021 à New York.

Un procureur américain a abandonné des poursuites pour agression sexuelle contre l’ancien gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, juste avant sa comparution au tribunal, dans une affaire où l’accumulation de témoignages avait contraint ce puissant responsable démocrate à la démission en août dernier.

L’ancien gouverneur devait comparaître pour la première fois vendredi devant un tribunal d’Albany, la capitale de l’État, mais le procureur a indiqué qu’il ne souhaitait pas mener l’accusation et a demandé au shérif du comté de retirer sa plainte.

Chute vertigineuse

Une chute vertigineuse pour ce descendant d’immigrés italiens, qui gouvernait le quatrième État du pays (environ 20 millions d’habitants) depuis 2011 et visait un quatrième mandat en 2022. Son père, Mario Cuomo, avait dirigé l’État de 1983 à 1994.

Au plus fort de la pandémie de coronavirus, quand New York en était l’épicentre américain au printemps 2020, Andrew Cuomo avait acquis le statut de vedette nationale, avec ses points de presse quotidiens. Sa chute a aussi entraîné celle de son frère, Chris Cuomo, journaliste vedette de CNN, écarté fin novembre de la chaîne pour avoir conseillé son aîné dans la tempête des accusations de harcèlement et d’agressions sexuels.