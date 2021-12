Affaire Epstein : Abandon des poursuites contre les anciens gardiens de Jeffrey Epstein

Un procureur américain a signé «l’abandon des poursuites» contre les deux gardiens de prison de Jeffrey Epstein, qui s’était pendu dans sa cellule en 2019.

Dans une ordonnance judiciaire du tribunal fédéral de Manhattan, rendue publique jeudi, le procureur Damian Williams a signé «l’abandon des poursuites» («nolle prosequi» selon la formule juridique consacrée) contre Tova Noel et Michael Thomas. La justice avait inculpé en novembre 2019 ces deux gardiens d’une prison de New York, trois mois après la mort d’Epstein par pendaison dans sa cellule, le 10 août, avant son procès pour crimes sexuels.

Les deux agents pénitentiaires étaient accusés de ne pas avoir fait leurs rondes de surveillance dans la nuit du 9 au 10 août 2019 et d’être restés à leur bureau, rivés sur internet. Jeffrey Epstein, un financier multimillionnaire de la jet-set américaine et internationale, avait été retrouvé mort à l’aube du 10 août et l’autopsie avait conclu à un suicide par pendaison, non sans polémiques et théories du complot.