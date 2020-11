États-Unis : Abandon des poursuites contre un ex-ministre mexicain

Arrêté le 15 octobre à Los Angeles, l’ex-ministre mexicain de la Défense Salvador Cienfuegos va être rapatrié après l’abandon des poursuites aux États-Unis.

Tout en soulignant que le général de 72 ans était visé par «des accusations graves», la juge fédérale de Brooklyn Carol Amon a souligné que la décision inhabituelle d’abandonner les poursuites avait été prise «au plus haut niveau», et ajouté n’avoir «aucune raison de douter de la sincérité de la position du gouvernement» américain. La juge a demandé au général de confirmer qu’il avait accepté les termes de son rapatriement au Mexique – ce qu’il a fait lors de la brève audience. «Je suis d’accord», a-t-il déclaré en espagnol.

Pots-de-vin d’un cartel

Il est soupçonné d’avoir perçu des pots-de-vin du cartel H-2, présent dans les États mexicains de Sinaloa et de Nayarit, en échange de sa protection entre 2015 et 2017. L’ancien ministre avait plaidé non coupable, et risquait, en cas de condamnation, un minimum de 10 ans de prison. Mais malgré les assurances des autorités mexicaines, selon lesquelles le retour du ministre au Mexique ne serait pas synonyme d’impunité, certains experts étaient sceptiques.